الصحة العراقية تخصص ثلاثة أرقام ساخنة للتبليغ عن حالات الإصابة بكورونا

2021/03/15 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين (15 آذار 2021)، تخصيص أرقام ساخنة للتواصل على مدار الساعة نقل الحالات المؤكدة او المشتبه بإصابته بكورونا. وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة خصصت أرقام ارقام ساخنة للتواصل حول نقل الحالات المرضية المؤكدة اصابتها بكورونا او المشتبه بإصابتها وعلى مدار 24 ساعة". وأضافت الوزارة الارقام هي (07901925947 ) و الرقم (07901925648)، والرقم الأخير (07901908061 )، بالاضافة الى رقم الاسعاف الفوري 122 ".

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