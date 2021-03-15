وزارة التربية تعيد مدير عام تربية واسط الى منصبه

2021/03/15 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ قررت وزارة التربية اعادة مدير عام تربية واسط الى منصبه بعد ان قرر محافظ واسط اقالته من منصبه.وقال الوكيل الفني لوزارة التربية حسين صبري خلال زيارته اليوم مديرية تربية المحافظة ان :" الوزارة الغت جميع قرارات الحكومة المحلية في ما يتعلق باقالة مدير عام تربية واسط منعم صادق ، لانها خارج السياقات القانونية ".وتمت مباشرة المدير العام اليوم في منصبه ، وعقد اجتماعا موسعا مع الملاك الاداري في المديرية ./ انتهى

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