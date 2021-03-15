سلام الشمري : الارتفاع المستمر باسعار المواد الاساسية ..دليل على فشل تغيير سعر الصرف

2021/03/15 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري الحكومة بخطوات سريعة لايقاف الارتفاع المستمر باسعار المواد الاساسية بشكل خاص.وقال في بيان صحفي :" ان تغيير سعر صرف العملة الاجنبية خطوة مستعجلة وغير محسوبة النتائج والدليل الرفض الشعبي المستمر لهذه الخطوة وما اعقبها من ارتفاع مستمر لمعظم المواد الاساسية".واضاف الشمري :" ان الحكومة لم تقم لحد الان باي خطوة تجاه تخفيف التاثير السلبي لهذا الارتفاع بل لاتزال بموقف المتفرج "، متسائلا :" ما النتائج الايجابية لتغيير سعر الصرف على المواطن والقطاع الاقتصادي".واوضح ان : الحكومة ، رغم المناشدات الشعبية والعديد من النواب والقوى السياسية بضرورة العمل السريع على تصحيح الوضع ، الا انها للاسف ماتزال على موقفها المسبب للضرر الكبير للمواطنين "./انتهى3

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