2021/03/15 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان 107 أحزاب فقط ستشارك في الانتخابات المقبلة من أصل أكثر من 300 مسجلة وقيد التس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: 107 أحزاب ستشارك في الانتخابات العراقية المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: 107 أحزاب ستشارك في الانتخابات العراقية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).