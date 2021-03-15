بالصورة.. الصدر يطالب المحتجين بالمشاركة في الانتخابات

2021/03/15 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الاثنين، الاعمال التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في محافظة النجف الاشرف....

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