2021/03/15 | 13:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن إجراءات نقل عدد من منتسبي الجهاز إلى المنافذ الحدودية.وقال الجهاز في بيان، إنه “اطلع على تصريحات سياسية تحاول الإساءة إلى سمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه ومنتسبيه”.وأضاف، “يعرب الجهاز عن استغرابه لمثل تلك التصريحات التي تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه الى مؤسسة أخرى”.وتابع، “يؤكد ضباط ومنتسبو الجهاز أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، فإن الإجراء الإداري المشار إليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان غاضب من جهاز المخابرات الوطني رداً على تصريحات سياسية حول نقل منتسبين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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