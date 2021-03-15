رئيس القضاء الأعلى ونقيب الأطباء يبحثان القوانين التي تحمي شريحة الاطباء

2021/03/15 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ونقيب الاطباء جاسم مطشر العزاوي، اليوم الإثنين، القوانين والاجراءات التي توفر الحماية للأطباء.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القاضي زيدان، استقبل نقيب الاطباء جاسم مطشر ثامر العزاوي، وأعضاء مجلس النقابة كلاً من عامر كريم سلطان الشمري النائب […]

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