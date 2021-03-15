صور.. افتتاح معرض كفري للكتاب

2021/03/15 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح يوم الاثنين، ببلدة كفري معرضا للكتاب برعاية منظمة هاوكاري الالمانية وبالتعاون مع مركز انديشة للنشر.

المعرض ضم مختلف انواع الكتب ويستمر لمدة يومين.

وقال هونر فخرالدين لـPUKmedia: ان الهدف من المعرض هو التشجيع على القراءة مؤكدا ان اسعار الكتب مناسبة جدا.

PUKmedia خاص

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