2021/03/15 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت أسعار النفط، اليوم الاثنين، من 70 دولاراً للبرميل الواحد، وتظهر البيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني الذي يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0438 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8%.

وأظهرت البيانات، أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال "سينغ يك تي" المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية "سيا إنرجي"، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مبينا أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

PUKmedia عن وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقترب من 70 دولارا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقترب من 70 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).