تحالف سائرون يطالب الحكومة بخطوات سريعه لايقاف ارتفاع اسعار المواد الاساسية وتثبيت سعر صرف الدولار

2021/03/15 | 13:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الإثنين، الحكومة بخطوات سريعة لايقاف الارتفاع المستمر باسعار المواد الاساسية بشكل خاص.وقال الشمري ان “تغيير سعر صرف العملة الاجنبية خطوة مستعجلة وغير محسوبة النتائج والدليل الرفض الشعبي المستمر لهذه الخطوة … Readmore

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