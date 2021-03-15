تعرف على ترتيب العراق ضمن الموقف الوبائي العالمي لكورونا

2021/03/15 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ترتيب العراق ضمن للموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا ليوم ١٤ آذار.وحل العراق في المرتبة ٢٥ عالميا في الاصابات الجديدة ليوم ١٤ اذار بعد تسجيل ٣٨٦٦ اصابة ، فيما تقدمت عليه ٢٤ دولة، منها: فرنسا ٢٦٣٤٣ اصابةايطاليا ٢١٣١٥ اصابةالبرازيل ٤٤١٢٠ اصابةالاردن ٨٠٥٤ اصابة وتركيا ١٣٣٧٨ اصابةوايران …

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