الاقليات تقرر مقاطعة جلسة البرلمان احتجاجا على ادراج قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/15 | 13:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد …أعلنت كتلة الصابئة المندائية، الاثنين ، مقاطعتها جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الخاصة باستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.وقال رئيس الكتلة نوفل الناشي في تصريح لـ/ المعلومة/ أن كتلة الصابئة المندائية تقاطع الجلسة احتجاجا على ادراج قانون المحكمة الاتحادية.”.

وأضاف أن “قانون المحكمة الاتحادية يؤسس لدولة يفرض فيها دين الأغلبية ويهمش الاقليات”، داعيا إلى” تشريع قانون المحكمة الاتحادية بما يمنح حق الفيتو الفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الآخرين ”

وكان وقد حذر الناشي في تصريح سابق ل / المعلومة/ ،” من إقحام المسائل الدينية والفقهية في التشريعات القانونية ، مشيرا إلى أن الدستور يؤكد على أهمية بناء الدولة المدنية “، انتهى 25 ح

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