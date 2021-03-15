2021/03/15 | 14:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع رؤوساء الكتل السياسية، بشأن قانون المحكمة الاتحادية.وذكرت الوكالة الرسمية، أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على مواد قانون المحكمة الاتحادية”.وفي السياق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أنه “ستُعقد جلسة البرلمان هذا اليوم الاثنين ١٥ آذار ٢٠٢١ الساعة ٧ مساءً”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجتماع بين الحلبوسي ورؤساء الكتل للاتفاق حول قانون المحكمة الاتحادية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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