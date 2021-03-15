2021/03/15 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت بريطانيا الاثنين عن عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لدورهم في “قمع الشعب السوري”.وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “اليوم، نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري وشخصيات أخرى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري وشخصيات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).