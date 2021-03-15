خبير يحذر من استخدام كورونا كـ

2021/03/15 | 14:24 - المصدر: عين العراق

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حذر القائد السابق للفوج الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بالجيش البريطاني العقيد هاميش دي بيرتون غوردن من خطر الحرب البيولوجية واستخدام فايروس من نوع مشابه لفايروس كورونا كسلاح لاحداث جائحة مميتة اخرى.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير عن العقيد غوردن قوله ” اشعر بالقلق من خطر جائحة من صنع الإنسان يتم استيرادها عمدًا إلى بريطانيا إما من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية “، داعيا حكومة بلاده لاعطاء الاولوية للامن البيولوجي “.

واضاف أن ” داعش حاولت ادخال مرض الطاعون إلى مخيمات اللاجئين في سوريا بينما نجح الارهابيون أيضًا في الحصول على كمية كبيرة من مادة الريسين المسلحة في ألمانيا”.

وتابع أن ” اخطر مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والإيبولا يتم الاحتفاظ بها في أقصى مستوى احتواء في 50 مختبرا حول العالم لكن الفايروسات الأقل سمية ، والتي كانت حتى تفشي جائحة كورونا تعتبر أقل تهديدًا للأمن الدولي ، يتم الاحتفاظ بها في مختبرات ليست محمية بشكل جيد”.

وبين ان ” هناك حوالي 3000 مختبر من معامل الفايروسات حول العالم حيث يتم عادةً الاحتفاظ بمسببات الأمراض مثل الأنفلونزا والبوتولينوم.



من غير المرجح أن يتم تسجيل هذه المعامل أو تفتيشها ويمكن ان يستخدم الارهابيون هذه المرافق”.

يذكر ان ” العقيد غوردن قاد رد فعل الجيش على هجمات الجمرة الخبيثة وغاز السارين وغاز الكلور في العراق وسوريا ، كما قاد كتيبة الناتو للرد السريع للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وقد دعا المملكة المتحدة إلى إنشاء مركز وطني للأمن البيولوجي لتغطية الاستجابة المحلية للأوبئة المستقبلية، كما ان من المقترح أيضًا أن تقود بريطانيا الجهود الدولية لإنشاء هيئة رقابة عالمية لمراقبة التهديدات البيولوجية والتي نادرًا ما تم ذكرها في أي مناقشات كجزء من المراجعة المتكاملة”.

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