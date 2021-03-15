حوار على طاولة الجمر

2021/03/15 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

قبل ثلاثة اشهر من الان وتحديدا بمناسبة

مرور الذكرى الثالثة للنصر على داعش

كتبنا مقالا في جريدة العالم البغدادية

بعنوان: حتى لا يضيع النصر الذي تحقق؛

وكانت خاتمته كالتالي:

لذا ف

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