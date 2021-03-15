2021/03/15 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من الجماهير العربية

والتركمانية يوم الأثنين أمام المقر

المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك

معبرين عن رفضهم تسليم المقر للحزب

الديمقراطي الكردستاني.

وبحسب وكالة شفق فإن الإحتجاجات انطلقت

ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:احتجاجات شعبية ضد قرار إعادة تسلم الديمقراطي الكردستاني لمقره بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:احتجاجات شعبية ضد قرار إعادة تسلم الديمقراطي الكردستاني لمقره بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).