عثمان الغانمي يبحث مع رئيس الوزراء القطري التعاون الأمني بين بغداد والدوحة

2021/03/15 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية العراقية، عثمان

الغانمي، مع رئيس مجلس الوزراء القطري،

نظيره خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل

ثاني، اليوم الإثنين، العلاقات

الثنائية بين البلدين في المجالات

الأمنية، في إطار الزيارة الرس

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