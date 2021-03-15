بكمين محكم .. القبض على ارهابي بارز في نينوى

2021/03/15 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القاء القبض على احد الارهابيين البارزين بما يسمى ديوان الجند لداعش في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تمكنت من القاء القبض بكمين محكم على احد الارهابيين البارزين بما يسمى بديوان الجند- الدفاع الجوي - قبل التحرير في ناحية زمار غربي نينوى".

واشار البيان الى ان "العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مبينا أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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