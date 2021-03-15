الصحة: العراق يحتل المرتبة 25 عالميا في أعداد الإصابات

2021/03/15 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن ترتيب العراق من حيث اعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي العالمي.

وأوضحت الوزارة أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة والعشرين عالميا في أعداد الاصابات الجديدة ليوم الرابع عشر من آذار حيث تقدمت عليه أربعة وعشرون دولة فرنسا وإيطاليا والبرازيل وتركيا وإيران، فيما احتل المرتبة الثانية والثلاثين عالميا من حيث اعداد الوفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل الإصابات لكل مليون شخص في العراق هو ثمانية عشر الفا وخمسمئة وستين إصابة وبذلك يكون ترتيبه الثاني والتسعين عالميا.

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