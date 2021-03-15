2021/03/15 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهمين عدة في مديرية جمرك المنطقة الشمالية في نينوى ودائرة ضريبة المحافظة على خلفية تهم بالفساد.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط أربعة موظفين من مديرية جمرك المنطقة الشمالية في نينوى لقيامهم بنصب سيطرة لتفتيش عجلات الحمل والقيام بعمليات ابتزاز لسائقي العجلات وإرغامهم على دفع مبالغ مالية.

وفي سياق متصل أشارت الهيئة إلى ضبط متهمين اثنين في دائرة ضريبة نينوى لتعقيبهما المُعاملات داخلها دون صفةٍ قانونيَّةٍ وبشكلٍ غير أصولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عملية فساد قام بها 4 موظفين في جمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عملية فساد قام بها 4 موظفين في جمرك المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).