2021/03/15 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة الاحصاء التركية، اليوم الإثنين، عن قائمة الاجانب الاكثر شراء للمنازل في تركيا، فيما أكدت ان المواطنين العراقيين احتلوا المرتبة الثانية بعد ايران.وذكرت الهيئة، بحسب الاناضول التركية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، أن “عدد عمليات شراء الأجانب للمنازل في تركيا خلال فبراير/ شباط من العام الجاري، بلغ ألفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال شباط الماضي..



العراقيون ثاني أكثر الأجانب شراء للمنازل بتركيا المركز الخبري الوطني.

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