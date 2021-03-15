إندونيسيا تعلن تعليقها استخدام لقاح أسترازينيكا

2021/03/15 | 14:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، أن بلاده ستعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” الواقي من فيروس كورونا المستجد على خلفية تقارير عن إصابة بعض متلقيه بجلطات دموية.وقال الوزير، اليوم الاثنين، إن إندونيسيا ستنتظر مراجعة من منظمة الصحة العالمية بشأن وجود ترابط محتمل بين استخدام اللقاح وهذه الحوادث.وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قالت سابقا إنه لا توجد مؤشرات على وجود علاقة سببية بين أخذ بعض الأشخاص التطعيم بلقاح شركة “أسترانيزيكا” وإصابتهم بجلطات دموية، الحكم الذي جددته منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي.من جهتها، أكدت الشركة الأمريكية السويدية، اليوم الأحد، أن مراجعة أجرتها لم تكشف عن زيادة أخطار […]

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