بينهم وزير خارجية النظام.. عقوبات بريطانية على حلفاء بشار الأسد

2021/03/15 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات على 6 من حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد بينهم وزير خارجيته ومستشارون مقربون.

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