تاريخ العقل: الميلاد، التغيرات، التداعيات - زهير الخويلدي

2021/03/15 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " لا يضيع العقل من خلال التفكير"تمهيد:لكلمة العقل معانٍ متعددة، لأنها تحدد ملكة العقل التي تتيح لنا التمييز بين الحقيقي والباطل (أن نكون عقلانيين)، والخير من الشر (ليكون معقولاً)، هذه القوة التي يؤكد ديكارت أنها كذلك "الشيء الأكثر عدلا وتوزيعا بين الناس".



تؤكد العقلانية أن المعرفة المستمدة من العقل فقط هي الصحيحة، وهذا حتى في المجالات التي تتجاوز الخبرة، مثل الروحانية والميتافيزيقية.



فماذا ......





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