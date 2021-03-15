من تمنطق فقد تزندق - سعود سالم

2021/03/15 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم27 - من تمنطق فقد تزندقالإنسان في صراعه الملحمي مع ذاته والله والطبيعة خسر المعركة، ولكنه لم يخسر الحرب كلية، ووجد نفسه في مواجهة جديدة وعليه أن يقاوم على متاريس جبهة جديدة.



ودخل عنصر التاريخ كضلع جديد أو كسور إضافي للقلعة التي تحاصره.



وأصبح الإنسان داخل المربع ولم يعد جزءا من بناءه أو ضلعا من أضلاعه.



وهكذا أصبح الإنسان مشدودا بين الله الذي أصبح دينا وطقوسا وأخلاقا، والطبيع ......





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