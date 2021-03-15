2021/03/15 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت السلطة الفلسطينية بشدة اليوم الإثنين بافتتاح كوسوفو سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن خطوة كوسوفو “تخالف القانون الدولي الذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة وهي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وافتتحت كوسوفو أمس الأحد، سفارتها رسمياً لدى إسرائيل في القدس، بعد أن وقعت في مطلع فبراير (شباط) الماضي، اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

التالي

منذ ساعة واحدة

جهاز المخابرات يستغرب “الطعن” به بسبب إجراءات إدارية مثل نقل مجموعة من منتسبيه

منذ ساعتين

الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا

منذ 6 ساعات

هزة أرضية رابعة في ديالى

منذ 6 ساعات

مصرف الرافدين يصدر بياناً بشان سلف الموظفين

منذ يوم واحد

الأردن يؤجل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية

منذ يوم واحد

تعويضات مالية للمتضررين من لقاح كورونا في العراق

منذ يوم واحد

توجه لانهاء العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة

منذ يومين

وزير التخطيط: ضرورة استدامة المياه والانصاف بالتوزيع

منذ يومين

مجلس الأمن يمدد مهمة “أميسوم” في الصومال

منذ يومين

العبادي: لا تستهينوا بالمتظاهرين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة الفلسطينية تندد بافتتاح كوسوفو سفارة في القدس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة الفلسطينية تندد بافتتاح كوسوفو سفارة في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).