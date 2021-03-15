القبض على ارهابيين اثنين تسللا من سوريا إلى العراق

2021/03/15 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

( الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من الإرهابيين تسللوا من سوريا ).ضمن مهامها لمراقبة الحدود ومنع التسلل والقاء القبض على المتسللين ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٢٨ من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في القائم بالانبار. وهما من العاملين في امنية داعش وهربا الى سوريا اثناء عمليات التحرير وتسللا للعودة حيث تم القبض عليهما بكمين محكم نصب لهما .وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب .

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