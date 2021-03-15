عرب وتركمان كركوك يغلقون طريق أربيل احتجاجاً على عودة الديمقراطي الكردستاني

2021/03/15 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوكاقدم المئات من المواطنين العرب والتركمان، اليوم الاثنين، في محافظة كركوك بغلق الطريق الرابط بين محافظتي اربيل - كركوك.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "ابناء المكونين العربي والتركماني في كركوك، نظموا تظاهرة غاضبة، واغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي اربيل وكركوك".واوضح ان "المئات تجمهروا في الطريق الرئيسي الذي يربط كركوك باربيل احتجاجا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني للمدينة وتسليمه مقره السابق".

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