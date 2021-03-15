بالصور ... محتشدون يقطعون طريق كركوك /اربيل رفضا لقرار حكومي بأخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة

2021/03/15 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بالصور ..محتشدون غاضبون ينصبون خيما وسرادق على طريق كركوك /اربيل امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة ،رفضا لقرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باخلاء المقر المتقدم للقوات المشتركة./انتهى

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