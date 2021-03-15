وزير الصحة يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

2021/03/15 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي مع السفير الهندي في العراق بيرندر سنغ لوضع الصحي بين البلدين .وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " ان الوزير استعرض ما قامت به الوزارة من جهود في مجال مواجهة جائحة كورونا والبرتوكولات العلاجية المعتمدة في علاج مرضى كورونا وجهود الوزارة للحصول على اللقاحات لعلاج فيروس كورونا ، فيما تباحث الجانبين سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الصحية والعلمية وخاصة في مجال مواجهة الجائحة"./انتهى ح

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