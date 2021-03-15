الخزعلي يحذر العراقيين .. لا أمان لمن دفع 10 مليارات دولار لنتنياهو

2021/03/15 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كشف عنه الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق الشيخ قيس الخزعلي، من دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي، اعتبره الكثيرون بمثاب...

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