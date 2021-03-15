هل ستستطيع البلدان العربية اللحاق بالمستقبل الجديد للثورات ؟ 6/3: متغيرات الشارع السياسى الدولى ليست بالضرورة خطية - محمد رؤوف حامد

2021/03/15 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رؤوف_حامد يمكن الجزم، الى حد كبير، بأن المتغيرات الأمريكية المرتقبة، والتى قد بدأ ظهورها بالفعل، ستكون لها إنعكاسات إيجابية على الساحة العالمية.بيروقراطية الديمقراطية – ميزة نسبية أمريكية:هذا الحس لايتأسس على وضعية ومتغيرات العناصر التقليدية المكونة لقوة الدول ولقدر نفوذها (أو تواجدها) على الساحة الدولية (مثل العلم والتكنولوجيا والإقتصاد ...الخ)، وإنما يرتكز على ماتتميز به الولايات المتحدة م ......





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