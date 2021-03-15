2021/03/15 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو.. صدامات بين المتظاهرين وقوات الشغب قرب مبنى محافظة النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/15 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. صدامات بين المتظاهرين وقوات الشغب قرب مبنى محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. صدامات بين المتظاهرين وقوات الشغب قرب مبنى محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).