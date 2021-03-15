2021/03/15 | 17:35 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 15 مارس 2021 | 05:25 مساءً

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الثقافة تدعم النجف الاشرف "ترفيهيا و عمليا و اقتصاديا"

اكد النائب الاول لمحافظة النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، الاثنين، خلال لقائه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في العاصمة بغداد انه تم مناقشة عدة مواضيع ترفيهية وعلمية واقتصادية.



وذكر الكرعاوي في بيان اليوم ان "المشروع الممتد من متنزه الكوفة العائلي الكبير وصولاً إلى مسجد السهلة المعظم الذي يضم عدة فعاليات (ترفيهية علمية اقتصادية)"، لافتا الى ان "موضوع كري سعده وطريقة الحفاظ عليه وتأهيله وتنظيمه".



وتابع ان "التنسيق والتعاون بين الحكومة المحلية ووزارة الثقافة وفق القانون بما يخص انجاز المشاريع القريبة من المناطق الاثرية في المحافظة، مشيرا "إلى التعاون الكبير من قبل معالي الوزير ودعمه للمشاريع التي تُصب في مصلحة المحافظة وابنائها.



واكد ان "الوزيرابدى استعداده الكامل والتنسيق والتواصل مع باقي الوزارات الاخرى من اجل اكمال المشروع الترفيهي المحاذي لجامعة الكوفة وصولاً إلى مسجد السهلة المعظم.

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