2021/03/15 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”.

ويتهم الاتحاد المملكة المتحدة بانتهاك البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية ويدين تأجيل بعض الضوابط الجمركية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءين لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة، بعد إعلان لندن تأجيلا أحاديا لبعض الضوابط الجمركية في إيرلندا الشمالية.

وأرسلت بروكسل إشعارا رسميا إلى لندن لخرقها البروتوكول الخاص بجزيرة إيرلندا، والوارد في معاهدة الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.

وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أنه وجّه “رسالة سياسية” إلى ديفيد فروست المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة إلى التراجع عن هذا الإعلان.

التالي

منذ ساعتين

مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

منذ 5 ساعات

مسؤول أممي: الحل في سوريا ليس إنسانياً بل سياسياً

منذ 7 ساعات

نيويورك تحيي ذكرى 30 ألف ضحية لكورونا

منذ 8 ساعات

خسارة تاريخية لمعسكر ميركل في انتخابات محلية ألمانية

منذ 9 ساعات

مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الجيش في ميانمار

منذ 19 ساعة

مقتل وإصابة 17 شخصاً بإطلاق نار في شيكاغو

منذ 20 ساعة

إصابة وزيرة العمل الفرنسية بفيروس كورونا

منذ 22 ساعة

إيران تقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

منذ يوم واحد

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب شرقي إيران

منذ يوم واحد

دولة عربية تحظر تطبيق ” كلوب هاوس”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات قانونية أوروبية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات قانونية أوروبية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).