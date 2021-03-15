2021/03/15 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني هددت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإضراب، مبينةً أن رئاسة مجلس النواب لم تحترم تواقيعها.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إننا “تفاجأنا في اللجنة المالية وعدد من النواب ممن وقعوا على إدراج قانون الموازنة في جلسة اليوم، بعدم وضعها من قبل الرئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تهدد بالإضراب: رئاسة البرلمان لم تحترم تواقيعنا المركز الخبري الوطني.

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