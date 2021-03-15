نائبة: خلافات كبيرة على قانون المحكمة ولا علاقة للكرد بإخلال نصاب الجلسة

2021/03/15 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- سوما الجاف

أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، اليوم الاثنين، وجود خلافات كبيرة على قانون المحكمة الاتحادية، فيما نفت علاقة النواب الكرد بإخلال نصاب جلسة اليوم.

وقالت شيخ دلير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خلافات كبيرة حول قانون المحكمة الاتحادية ولم يحصل أي اتفاق بين الكتل السياسية"، مبينة أن "سبب تأجيل عقد الجلسة الى السابعة مساء، يعود للمشاكل حول هذا القانون".

وأضافت، أنه "لم تعقد جلسة حتى الان، حتى يقال إن الكرد انسحبوا لإخلال النصاب"، مشيرة الى أن "الخلاف في القانون على عدد أعضاء المحكمة، حيث إن أساس المشكلة هو تحديد أربعة خبراء بالفقه الإسلامي وفقيهين قانونيين كأعضاء محكمة اتحادية بالإضافة إلى تسعة أعضاء من القضاة".

وأكدت شيخ دلير أن "ذلك يعتبر مشكلة كبيرة، من الممكن استشارة فقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي كخبراء، ولكن لا يمكن ومن غير المعقول اختيارهم كأعضاء محكمة اتحادية"، لافتة الى أن "هذا الاجراء ولد دوامة مشاكل جديدة حيث إن أغلب النشطاء المدنيين والسياسيين أعلنوا أن هذه الخطوة ستدخل العراق في منعطف خطير ولن يبقى دور للقضاء، بل سيكون هناك تدخلا في القضاء".

وحول ما يشاع عن أن قانون المحكمة الاتحادية مرتبط بالتصويت على الموازنة، أشارت شيخ دلير الى أنه "لا يوجد ربط بين القانونين، لأنهما مختلفان ولكل منها خطوات وإجراءات خاصة به".

وفي وقت سابق، قررت هيأة رئاسة مجلس النواب تأجيل موعد انعقاد جلسته المقررة ظهر اليوم الى الساعة السابعة مساءً".

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