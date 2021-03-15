مسؤول بالصحة يشيد بقرار منع وصول الإصابات بكورونا لمعدل يتجاوز الـ 8 آلاف يومياً

2021/03/15 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةحذر عضو فريق تعزيز الصحة د.عمار حسين، من ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بشكل كبير في العراق، فيما لفت الى أن هناك تهاوناً من قبل المواطنين بالوقاية من الوباء.وقال حسين في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "معدل الإصابات بفيروس كورونا الحالي الذي يصل إلى 5 آلاف اصابة يعتبر عالياً جداً مقارنة بالإصابات التي شهدها العراق العام الماضي".وأضاف، أن "هناك تهاوناً من قبل المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس ومنهاإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".وبشأن حظر التجوال، أشار حسين الى أن "سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار ولولا تطبيق قرار حظر التجوال الجزئي والشامل لارتفعت الإصابات الى أكثر من 8 الاف اصابة في اليوم الواحد"، مبينا أنه "رغم ارتفاع الإصابات إلا أن المؤسسة الصحية مسيطرة على الوضع ونحذر من حصول شلل فيها نتيجة ارتفاع الاصابات".وبخصوص لقاحات كورونا، قال إن "العراق سيستلم أكثر من 500 الف جرعة من لقاحات كورونا التي تم التعاقد عيها، يوم 15 آذار الجاري وهناك وجبة اخرى ستصل منتصف شهر نيسان المقبل"، مبينا أن "اللقاح مهم جداً ويعتبر نقطة مفصلية بحديد الاصابات".وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 32 حالة وفاة و3866 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 3942 حالة تعافٍ.ويوم امس السبت، أصدرت وزارة الصحة العراقية، أرقاماً بفيروس كورونا في العراق، ضمن الموقف الوبائي العالمي.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ترتيب العراق عالمياً بإصابات كورونا هو 25، فيما تقدمت عليه 24 دولة، ومن دول المنطقة".وأضافت، أن "ترتيب العراق بوفيات كورونا عالمياً هو 42 تتقدمه 41 دولة"، مضيفة، أن "معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم 12 اذار في العراق هو 18369 وترتيب العراق عالميا هو 92 تتقدمه 92 دولة".وأشار البيان، إلى أن "معدل الوفيات في العراق ولغاية 12 اذار هو 335 لكل مليون وترتيب العراق عالميا هو 77 تتقدمه 76 دولة".

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