صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/15 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي للـ 1227 إصابة بكورونا سجلت اليوم، فيما أشارت إلى تسجيل 689 حالة شفاء من الفيروس.

وقال مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الدائرة سجلت 1227 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 566 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وأوضح الساعدي، ان الاصابات المسجلة، وزعت 566 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، وسجل قطاع المدائن 49 حالة، وقطاع الاستقلال34، قطاع النهروان 79، البلديات الاول 39 حالة، بغداد جيدة 47، قطاع بلديات الثاني 37، قطاع الصدر 73.

وأضاف ان قطاع الرصافة سجل 59 حالة من خلال الرصد الوبائي، قطاع الشعب 103، الاعظمية 46 حالة.

وأشار إلى تسجيل 658 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية، 106 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / السوق الكبير / سوق العورة / الحميدية / الكيارة / الزراعي / قطاعات 23 و 36 45 و 57 و 56 و 54 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550

و10حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 505 / 506 قرب نادي التركمان / 510 / و38 حالة في الشعب محلة / حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324.

وأكمل أن 36 حالة سجلت في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / حي المصطفى / شارع المعهد / شارع الكهرباء / الزراعي / حي الطاقة / 31 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة، و14 حالة في المدائن / الوردية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة.

وسجلت 16 حالة في الحسينية محلة / 215 / الانتصار / الثعالبة / المعسكر / كميرة / الانصار / 222 /220، و6 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766، و12 حالة في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 / 31 في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703.

وسجلت 14 حالة في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / 735 / 728 / نواب ضباط / 733 / 9 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 ، 6 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706، 9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / 762 / 762 / 768، 8 حالات في منطقة زيونة محلة / 712 / 716 / تقاطع ميسلون / 714 / 713.

وسجلت 4 حالات في منطقة المعامل / الزراعي / 7 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

5 حالات في منطقة الزوية محلة / 710/ 23 حالة في منطقة الحسينية محلة 222 / 221 / 210 / السريدات / الراشدية / حي الزهور / الزراعي، 21 حالة في الاعظمية محلة 312 / 308 / 314، 73 حالة في البلديات / المعسكر / 9 نيسان، 7 حالات في منطقة الدورة.

وسجلت 8 حالات في منطقة الكفاح محلة 111 / 127 ، 21 حالة في منطقة الاعظمية توزعت على محلاتها، 5 حالات في كل من البنوك / و سبع ابكار / و سب قصور / و الصليخ، و3 حالات في كل من المناطق التالية / الضباط / الوثبة / اليرموك / المعامل / كاظمية / الغزالية / الشعلة محلة 460 / السعدون 101 / الغزالية محلة 665 / حي السفير / حي القاهرة محلة 313 / حي الوحدة الزراعي / الطالبية محلة 321 / شارع حيفا محلة 210 / باب الشيخ / الفضل محلة 129 / مضمار العابد محلة 728 / الحرية محلة 418 / الرشاد محلة 772 / العرصات / الطوبجي / الدسيم / الرشاد / الخالدية / الكاظمية / التاجي / قرية ابو زيد / حي الجامعة / حي البتول / الحرية الثانية / حي الجهاد / المنصور / العلوية / الدورة / بسماية المجمع / المحمودية / كمب سارة.

وسجلت حالتين في كل من / ابو غريب / ابو شير / الفضيلية / حي السلام / العامرية / مستشفى العلوم العصبية / الديوانية / الصويرة / القادسية / بابل / الكوت الحي / / حي النصر محلة773 / المدائن الوردية/ الجادرية / الكمالية

واضاف الساعدي انه تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 92217 توفي منهم 1481 للاسف فيما اكتسب الشفاء 84032 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 6704.

ودعا الساعدي الى مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود.

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