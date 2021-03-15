خلية الازمة النيابية تدعو الى ايجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل الذي شكل عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود

2021/03/15 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت خلية الازمة النيابية الجهات المختصة الى ايجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل الذي شكل عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان خلية الازمة النيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ستناقش عدة مقترحات بخصوص الاليات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماعات مهمة ستعقد خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة".وعن العام الدراسي واستمراره، حذر الموسوي الجهات المعنية والتي لم تتخذ حتى اللحظة قرارا حاسما بشان تحديد موعد امتحانات نصف السنة فضلا عن عدم تحديد الية اجراء الامتحان، مبيناً ان هذا التأخير الواضح باتخاذ القرارات سيؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الطلبة الذين لا يعلمون حتى اللحظة آليه اجراء الامتحانات وموعدها، مطالباً بان تكون امتحانات نصف السنة حضورية لجميع المراحل والدراسات وبموعد اقصاه نهاية هذا الشهر./انتهى7

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