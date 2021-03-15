إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة لاستهداف دمشق

2021/03/15 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/إحبطت القوات السورية عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف العاصمة دمشق"والقضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على ثلاثة آخرين.ونقلت وكالة/سانا/ السورية عن مصدر بالأجهزة المختصة:قوله "بالتعاون مع المواطنين في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، تم إحباط العملية الإرهــابية تجاه مدينة دمشق، التي كان يخطط لها الإرهـابيون والجماعات التكفيـرية"./انتهى7

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