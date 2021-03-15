وفد أمني رفيع يصل قضاء سنجار

2021/03/15 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد امني عراقي، اليوم الاثنين، إلى قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

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