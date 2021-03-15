إصابة رئيس اللجنة المالية بكورونا

2021/03/15 | 17:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افادت مصادر نيابية، الاثنين، باصابة رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بفيروس كورونا.وقالت المصادر، ان”الفحوصات الطبية اثبتت اصابة الجبوري بفيروس كورونا”.واضاف، ان”الجبوري يخضع حاليا للحجر الصحي”.

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