وزير الصحة يصبح عضوا في الهيئة العليا للمجلس العربي

2021/03/15 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اختيار وزير الصحة حسن التميمي عضوا في الهيئة العليا للمجلس العربي.

وجاء في بيان للوزارة يوم الاثنين، ان "مجلس وزراء الصحة العرب قرر اختيار وزير الصحة حسن محمد التميمي عضوا في الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بالاضافة الى وزراء صحة تونس والاردن وسلطنة عمان".

PUKmedia / وكالات

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