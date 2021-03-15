وزير العمل يصدر توجيهاً بتشكيل ’لجنة موسّعة’ لمواجهة العنف ضد الأطفال

2021/03/15 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، إلى تشكيل فريق لتبني تنفيذ السياسة الوطنية لرعاية الطفولة.

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وقال المكتب الاعلامي لوزارة العمل في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 آذار 2021)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس الاجتماع الدوري لهيأة رعاية الطفولة بحضور وكيل الوزارة عبير الجلبي واعضاء الهيأة من ممثلي الوزارات المعنية لبحث الجوانب التي تسهم في تطوير واقع الطفولة في العراق ومتطلبات تنفيذ الاجندات الخاصة بهذا الملف"، لافتا الى أن "الوزير دعا خلال الاجتماع الى تصحيح مسار عمل الهيأة من خلال القيام بإجراءات تحقق الاهداف المرسومة بشكل واقعي يتناسب مع الارتفاع الملحوظ في معدلات العنف تجاه الطفولة موجهاً في الوقت ذاته بتشكيل لجنة لتبني تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الطفولة واستمرار التعاون بين اعضاء الهيأة وممثلي الوزارات المعنية بشؤون الطفولة".

وأضاف، أن "الركابي وجه بتشكيل لجنة للتنسيق المشترك مع عدد من سفارات بعض الدول المعتمدين في بغداد ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الهيئة ومناهضة العنف ضد الاطفال وتقديم رؤية تكاملية عن عمل الهيئة خلال اسبوعين".

وأشار الركابي الى "أهمية التنسيق مع بعض المنظمات الدولية الفاعلة لدعم عمل هيأة رعاية الطفولة وحملتها المتضمنة مناهضة العنف ضد الاطفال وتخصيص مبلغ ضمن موازنة 2021 لتفعيل عمل الهيأة وتعزيز دور الاعلام لتسليط الضوء على اهمية ملف الطفولة، مع الاخذ بنظر الاعتبار ظاهرة التسول وضرورة القيام بالإجراءات القانونية بحق المتسولين مع اولياء امورهم ليتم شمول المستحقين منهم بالرعاية الاجتماعية".

كما تضمن جدول اعمال الاجتماع تقديم عرض للدراسة المعنونة (كفالة اليتيم بين الواقع والطموح) قدمتها وكيل الوزارة عبير الجلبي فضلا عن تحديد مجالات التعاون من قبل اعضاء الهيأة لتضمينها في وثيقة التعاون المزمع توقيعها بين الهيأة ومنظمة انقاذ الطفل الدولية، ومقترح تسمية المقدم عزيز ناصر مدير العلاقات في قيادة شرطة بغداد متحدثا رسميا باسم الهيأة.

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