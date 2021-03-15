أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع توقعات تسارع التضخم

2021/03/15 | 17:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التركيز على احتمالات تسارع التضخم.

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