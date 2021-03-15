النشاط الصناعي في نيويورك يرتفع لأعلى مستوى بـ8 أشهر

2021/03/15 | 17:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الشهر الجاري، ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي.

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