صراعاتنا الإجتماعية الراهنة - عبدالله عطية شناوة

2021/03/15 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة لأن وعي الناس باختلافهم واختلاف مصالحهم هو الذي يوجه الصراعات فيما بينهم، فأن كل صراع اجتماعي - سياسي في مجتمع ما، يستند الى أشكال الوعي الجمعي السائدة في اللحظة التأريخية للصراع.



فالمجتمعات التي تعيش وعيا قبليا، لا يفهم أفرادها الصراعات فيها أو في محيطها إلا باعتبارها صراعات قبلية.



وفي المجتمعات التي خرجت قبائلها من الصراع فيما بينها وتلاحمت في كيان قومي، يسعى الأفراد الى ترسيخ ذلك الكيان وين ......





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