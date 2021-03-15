ظريف: سنعود للاتفاق النووي إذا عادت أميركا اليه ولا حاجة للمزيد من المفاوضات

2021/03/15 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الإيفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وقال ظريف ان بلاده ستعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي فور عودة الولايات المتحدة بالكامل إلى الاتفاق، وهو ما يعني عدم الحاجة لمزيد من المفاوضات في هذا الصدد، على الرغم من نقاط الضعف التي يتضمنها الاتفاق النووي.

وأضاف ظريف ان الإدارة الأميركية الحالية أو الإدارة القادمة، لا يمكنها التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي، سواء مع الحكومة الحالية أو مع أية حكومة قادمة في إيران.

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